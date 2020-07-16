Ньюкасл – Тоттенхем – 1:3 – відео голів та огляд матчу

У поєдинку 36-го туру Тоттенхем на виїзді впевнено здолав Ньюкасл. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У практично рівному першому таймі Ньюкасл примудрився пропустити: Сон Хин Мін, отримавши круглого на лінії воротарського майданчика, несподівано для голкіпера потужно пробив у ближній кут воріт.

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По перерві господарі зусиллями Метью Рітчі відігрались: шотландський півзахисник на швидкості увірвався до карного майданчика суперника і гарматним ударом зрівняв рахунок. Та не минуло і п'яти хвилин як підопічні Моурінью знову вийшли вперед: Стевен Бергвейн, який щойно з'явився на полі, довгим пасом знайшов у воротарській зоні Харі Кейна, який головою переправив сферу у протилежний від Мартіна Дубравки кут. А на останній хвилині матчу Кейн оформив дубль, вдало зігравши головою на добиванні.

Перемога принесла "шпорам" 55 очок і підняла на сьому сходинку турнірної таблиці, "сороки" з 43 пунктами залишились тринадцятими.

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