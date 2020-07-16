toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - КОЛОС МАНЧЕСТЕР СІТІ

Ньюкасл – Тоттенхем – 1:3 – відео голів та огляд матчу

08:54 - Читать на русском
Ньюкасл – Тоттенхем – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Ньюкасл – Тоттенхем – 1:3 / Premierleague.com

У поєдинку 36-го туру Тоттенхем на виїзді впевнено здолав Ньюкасл. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

57’ Метью Рітчі
 
Сон Хин Мін 27’
Харрі Кейн 60’
Харрі Кейн 89’
27’ Сон Хин Мін
57’ Метью Рітчі
60’ Харрі Кейн
89’ Харрі Кейн

У практично рівному першому таймі Ньюкасл примудрився пропустити: Сон Хин Мін, отримавши круглого на лінії воротарського майданчика, несподівано для голкіпера потужно пробив у ближній кут воріт.

Манчестер Сіті на класі переграв Борнмут – Зінченко відіграв кілька хвилин, суперник погіршив шанси на місце в еліті

По перерві господарі зусиллями Метью Рітчі відігрались: шотландський півзахисник на швидкості увірвався до карного майданчика суперника і гарматним ударом зрівняв рахунок. Та не минуло і п'яти хвилин як підопічні Моурінью знову вийшли вперед: Стевен Бергвейн, який щойно з'явився на полі, довгим пасом знайшов у воротарській зоні Харі Кейна, який головою переправив сферу у протилежний від Мартіна Дубравки кут. А на останній хвилині матчу Кейн оформив дубль, вдало зігравши головою на добиванні.

Перемога принесла "шпорам" 55 очок і підняла на сьому сходинку турнірної таблиці, "сороки" з 43 пунктами залишились тринадцятими.

Тоттенхем впевнено переграв Ньюкасл, Вулверхемптон у доданий час втратив перемогу над Бернлі: 36-й тур АПЛ, середа

blog_ava
Гвардіола встановив рекорд АПЛ – тренер Зінченка перевершив Моурінью
06:00
1663
Теги
Відеоновини Ньюкасл Ньюкасл Тоттенхем Тоттенхем Англія АПЛ Метью Метью Рітчі Ньюкасл - Тоттенхем Мартін Мартін Дубравка Сон Сон Хин Мін Харрі Харрі Кейн
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
7
хв
Динамо
19:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук