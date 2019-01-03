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Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

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Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

 У матчі 21-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед зумів обіграти Ньюкасл. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2018/19, 21 тур

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 0:2

Голи: Лукаку, 64, Рашфорд, 80

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Манчестер Юнайтед впевнено переміг Ньюкасл забивши 2 голи у другому таймі. Після 21 туру Манчестер Юнайтед посідає 6 місце, а Ньюкасл перебуває на 15-ій позиції.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія21 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайні)

Ньюкасл - Манчестер Юнайтед: Середа 02 січня 2019

Ньюкасл
Матч завершено
0 : 2
Манчестер Юнайтед
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