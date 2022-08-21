Ньюкасл і Ман Сіті розіграли супербитву в 3-му турі АПЛ 2022/23. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Гвардіоли швидко забили – Гюндоган скористався пасом Бернарду Сілви і пробив Поупа. Але ще до перерви "сороки" перевернули ситуацію на свою користь – Альмірон і Вілсон змусили фанатів на Сент-Джеймс Парк шаленіти.

Манчестер Сіті вперше втратив очки у сезоні – Ньюкасл розписав нічию з "містянами" у перестрілці з шістьма голами

У другому таймі Кіран Тріпп'єр зміцнив первагу Ньюкасла. Захисник збірної Англії розкішно виконав штрафний. М'яч влетів у дев'ятку воріт Едерсона – 3:1 на користь команди Едді Хау.

Але чинні чемпіони Англії зуміли відігратися. Спершу Ерлінг Холанд скоротив відставання гостей, а згодом Бернарду Сілва зрівняв рахунок. Драматичний і чи не найкращий матч у сезоні АПЛ завершився надрезультативним миром. 3:3 – Ман Сіті вперше втратив очки у поточному сезоні. Підопічні Гвардіоли набрали 7 балів, у Ньюкасла 5 залікових пунктів.