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Ньюкасл – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

23:12 - Читать на русском
Ньюкасл – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Рахім Стерлінг / соцмережі

Манчестер Сіті без проблем впорався з Ньюкаслом та став останнім півфіналістом Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Ньюкасл – Манчестер Сіті на Футбол 24.

 
Кевін де Брюйне 37’
Рахім Стерлінг 68’
37’ Кевін де Брюйне
68’ Рахім Стерлінг

В першому таймі Манчестер Сіті захопив ініціативу, але забив ближче до перерви. Жезуса завалили у карному майданчику, а Де Брюйне впевнено реалізував пенальті. У другій половині Ньюкасл мав вбивчу нагоду зрівняти рахунок, проте Гейл пробив над воротами. А Стерлінг на 68 хвилині поставив крапку в матчі.

Манчестер Сіті впевнено переграв Ньюкасл і став останнім півфіналістом Кубка Англії

Таким чином, Манчестер Сіті став останнім півфіналістом Кубка Англії, де протистоятиме Арсеналу. В іншій парі Манчестер Юнайтед зустрінеться з Челсі.

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