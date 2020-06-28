Ньюкасл – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Іспанія — 22:30 2528
-
Ов'єдо скандально програв аутсайдеру Сегунди – Лунін перервав свою успішну серію
-
Манчестер Сіті впевнено переграв Ньюкасл і став останнім півфіналістом Кубка АнгліїАнглія — 22:23 687
-
Аталанта перестріляла Удінезе – Маліновський красиво нагадував про себе, але опинився в тіні героя, який його замінивІталія — 22:21 2968
-
Десна вирвала перемогу над Динамо в божевільному матчі УПЛ – інтрига в боротьбі за ЛЧ оживаєУкраїна — 21:20 8262
-
Морозюк асистом допоміг Різеспору врятуватись, Кравець сенсаційною перемогою піднявся з днаТуреччина — 20:42 813