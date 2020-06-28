Ньюкасл – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті без проблем впорався з Ньюкаслом та став останнім півфіналістом Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Ньюкасл – Манчестер Сіті на Футбол 24.

В першому таймі Манчестер Сіті захопив ініціативу, але забив ближче до перерви. Жезуса завалили у карному майданчику, а Де Брюйне впевнено реалізував пенальті. У другій половині Ньюкасл мав вбивчу нагоду зрівняти рахунок, проте Гейл пробив над воротами. А Стерлінг на 68 хвилині поставив крапку в матчі.

Манчестер Сіті впевнено переграв Ньюкасл і став останнім півфіналістом Кубка Англії

Таким чином, Манчестер Сіті став останнім півфіналістом Кубка Англії, де протистоятиме Арсеналу. В іншій парі Манчестер Юнайтед зустрінеться з Челсі.