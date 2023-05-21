Закриватиме передостанній тур АПЛ пізній понеділковий поєдинок між Ньюкаслом та Лестером. Важливість зустрічі на "Сент-Джеймс Парк" для обох команд складно переоцінити – "лисиці" та "сороки" зосереджені на протилежних завданнях, для вирішення яких зобов’язані брати максимум.

Трансляція

Протистояння лідера та аутсайдера з непередбачуваним фіналом, яке розпочнеться о 22:00 за київським часом, дивіться на setantasports.com. Коментуватиме його Дмитро Джулай.

Орієнтовні склади

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр, Шер, Ботман, Бьорн – Жоелінтон, Бруно Гімараєс, Віллок – Альмірон, Вілсон, Ісак.

Лестер: Іверсен – Перейра, Фас, Еванс, Кастань – Тілеманс, Сумаре, Прат, Меддісон, Барнс – Варді.

Арбітри

Головний рефері – Андре Маррінер, асистенти: Ден Кук та Скотт Леджер, четвертий рефері – Крейг Поусон, судді VAR: Даррен Інгленд та Річард Вест.

Поточна форма

Коли зустрічаються третя та дев’ятнадцята команди турнірної таблиці, то зазвичай спрогнозувати переможця видається нескладним завданням. Але не цього разу. Минулого уік-енду Ньюкасл вже мав схожий досвід, коли грав з Лідсом, який також перебуває у зоні вильоту. Два реалізовані пенальті Каллума Вілсона принесли "сорокам" лише нічию 2:2.

У четвер хлопці Едді Хау не помітили Брайтон – 4:1. Впевнена перемога над одним із сусідів по турнірній таблиці додасть Ньюкаслу наснаги, хоч і забрала чимало сил. Попри це, тренерський штаб, скоріш за все, не проводитиме значної ротації та віддасть перевагу звиклому кістяку, який адаптувався до шаленого графіку та напруги.

Перемога у понеділок не лише гарантує господарям путівку у Лігу чемпіонів, а й стане величезним кроком на зустріч третій сходинці. Натомість Лестер ризикує опинитися у безвихідному становищі. За два тури до фінішу "лисиці" відстають на два очки від рятівного 17-го місця. Лестер не може виграти у чотирьох останніх турах (здобули тільки два пункти), що робить ситуацію критичною. Втрачати більше не можна.

Історія протистоянь

Ньюкасл зберігає чинну переможну серію в іграх з Лестером – в останніх трьох матчах у всіх турнірах "лисиці" поступаються "сорокам". Зокрема, у поєдинку першого кола Лестер вдома капітулював 0:3. У січні в рамках Кубку ліги команди зійшлися вже на "Сент-Джеймс Парк", утім "сороки" теж перемогли і не пропустили – 2:0.

Кадрова ситуація

Наприкінці сезону лазарети обох команд переповнені. Тренерський штаб Ньюкасла давно не може розраховувати на Еміля Крафта, Шона Лонгстаффа, Метью Рітчі та Джамала Ласселса. Попередній тур через травму стегна пропустив Джейкоб Мерфі, однак його участь у грі з Лестером не виключена.

Ушкодження зап’ястя не дозволяє перебувати в обоймі голкіперу Денні Ворду, який у першій частині чемпіонату вважався основним. Завчасно сезон закінчився для оборонця Янніка Вестергора. Не все гаразд зі здоров’ям у трійці Чаглар Сьоюнджю, Келечі Іхеаначо та Кірнан Дьюсбері-Хол. Проте перші двоє вже провели тренування з командою.

Всі матчі кінця сезону в АПЛ можна подивитися на платформі setantasports.com.

А з промокодом EPL24 нові користувачі отримають 3 місяці за ціною одного! Таким чином, ви не тільки подивитеся кінець сезону, а й встигнете на початок нового – користуйтеся вигідною пропозицією.