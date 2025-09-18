Ньюкасл прийматиме Барселону у 1-му турі загального етапу Ліги чемпіонів. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

У Лізі чемпіонів стартував основний раунд сезону 2025/26 – другий рік поспіль за новим форматом без групового етапу. Уже в перший ігровий тиждень на фанатів очікують топ-матчі.

Серед найцікавіших протистоянь третього дня 1-го туру експерти відзначають зустріч Ньюкасла з Барселоною, яка відбудеться у четвер о 22:00 за Києвом. На легендарному Сент-Джеймс Парк "сороки" прийматимуть одних із фаворитів турніру.

"Не надто думаю про перемогу в Лізі чемпіонів": Флік назвав підводні камені Барселони в матчі з Ньюкаслом

Ньюкасл повертаєтся в ЛЧ після річної перерви, тоді як Барселона традиційно спробує поборотись за титул. Український букмекер Favbet вже відкрив лінію на матч та визначився з шансами команд.

Форма команд перед матчем

Ньюкасл не надто впевнено розпочав новий сезон в АПЛ, здобувши одну перемогу в чотирьох стартових турах (1:0 проти Вулверхемптона). Команда Едді Хау має проблеми з реалізацією. Раніше "сороки" поступилися Ліверпулю 2:3, завершуючи той поєдинок удесятьох, і двічі розписали нульові нічиї з середняками АПЛ.

Перед стартом єврокампанії форма господарів далеко не ідеальна, хоча домашні трибуни поженуть Ньюкасл вперед.

Барселона, навпаки, демонструє високий рівень. Каталонці виграли всі внутрішні трофеї минулого сезону і зараз також виглядають потужно. У новому сезоні Ла Ліги команда під керівництвом Фліка ще не програвала. "Блаугранас" лише раз вратили очки з Райо Вальєкано (1:1), здобувши кілька розгромних перемог. Зокрема, над Мальоркою (3:0) та Валенсією (6:0). До Англії каталонці вирушили без 18-річного вінгера Ламіна Ямаля, який отримав травму і не потрапив до заявки на гру. Втім, навіть без Ямаля в атаці Барси вистачає зірок – Рафінья та Лєвандовскі готові до гри.

Історія зустрічей та коефіцієнти Favbet

Історично Ньюкасл і Барселона зустрічалися нечасто – лише чотири рази. Три матчі виграла Барса. Англійці святкували успіх лише одного разу, у вересні 1997 року на Сент-Джеймс Парк у матчі ЛЧ (3:2). Відтоді минуло багато часу, і нині розклади зовсім інші.

Favbet невеликим фаворитом вважає Барселону. На перемогу каталонців у основний час дається коефіцієнт 2.18, тоді як успіх Ньюкасла оцінено у 3.15. Нічия – 3.8.

Вже зараз на сайті Favbet уболівальники можуть знайти всю необхідну передматчеву інформацію про гру – доступна детальна статистика команд (поточна форма, результати, історія очних зустрічей тощо). Безпосередньо перед матчем там з’являться і стартові склади команд.

Очевидно, що Барселона прагнутиме розпочати єврокампанію з перемоги, але Ньюкасл точно не знітиться перед іменитим суперником.