Скоулз залишився під враженням від виступу Педрі в грі проти Ньюкасла, виклавши фото іспанця в сторіс і підписавши: "Мій новий улюблений футболіст".

Підтримав легенду МЮ і одноклубник Миколенка Джек Гріліш, який в Instagram додав: "Одне задоволення спостерігати за грою Педрі та де Йонга".

Варто додати, що Педрі не відзначався результативними діями у матчі проти Ньюкасла, але показав класну точність передач (91%), виграв 9 дуелей з 12 та зібрав на собі три фоли. Щоправда, в іспанця вистачало і втрат м'яча – аж 10. Барселона ж перемогла Ньюкасл (2:1) завдяки дублю Маркуса Рашфорда.

