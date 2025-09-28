Арсенал забив свої 35-й і 36-й голи з кутових у Прем'єр-лізі з початку сезону 2023/24, що на 15 більше, ніж у будь-якої іншої команди за цей період. У Челсі і Тоттенхема – по 21 голу. Команда Мікеля Артети по праву вважається найкращою в АПЛ у цьому компоненті гри – як Інтер у Серії А.

Арсенал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Ньюкаслом – скандальний арбітраж не завадив повернутись на друге місце

Що цікаво, обидва м'ячі "каноніри" забили наприкінці гри – після 80-ї хвилини. Асистами відзначилися Райс і Едегор.

За Ньюкасл у першому таймі забив Вольтемаде.

