toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ БАРСЕЛОНА ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Нємчанінов перейшов у Десну

20:42 305 Читать на русском
Нємчанінов перейшов у Десну
Дмитро Нємчанінов / Фото ФК Десна

Десна продовжує підсилюватись перед весняним етапом чемпіонату України.

Дмитро Нємчанінов відтепер захищатиме кольори чернігівської Десни, повідомляє офіційний сайт клубу.

Сергійчук став гравцем Десни

Деталі переходу не розголошуються.

28-річний захисник належить російському клубу Крилья Совєтов, останнім місцем роботи Дмитра був Олімпік, де він виступав на правах оренди.

За донецький клуб Нємчанінов провів 10 матчів, в яких відзначився двома асистами.

Володарі Кубка УЄФА та українські збірники – команда гравців УПЛ, які влітку 2019-го можуть стати вільними агентами

Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Дмитро Нємчанінов Дмитро Нємчанінов Крилья Совєтов Крилья Совєтов Олімпік Олімпік Десна Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
хв
Хетафе
22:00
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук