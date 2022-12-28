Один з лідерів третього за силою дивізіону всерйоз націлився на підвищення у класі.

Український захисник Дмитро Нємчанінов продовжить кар'єру у Перемозі, повідомляє прес-служба клубу.

Екс-форвард Вереса перебрався в Другу лігу

Деталі угоди 31-річного гравця з командою Другої ліги не розголошуються. Останнім клубом Дмитра був Верес, який він залишив за підсумками першої частини поточного сезону.

Нємчанінов відомий також виступами за вінницьку Ниву, Зірку, Волинь, Чорноморець, Олімпік, Десну, Рух, російські Крилья Совєтов та словацьку Нітру. У Перемозі він приєднається до свого колишнього одноклубника Роберта Гегедоша, який нещодавно також перебрався до дніпровського клубу.

Нагадаємо, на зимову паузу Перемога пішла на третій сходинці групи Б Другої ліги з 39-ма очками в активі. Від лідера групи – МФК Металург – вона відстає на 6 пунктів.

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