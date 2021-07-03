Хавбек Анатолій Нурієв після свого відходу з Миная остаточно визначився з новим клубом.

"Коли офіційно оголосять про перехід у Колос? Навіть не знаю. Мені не говорили, коли будуть оголошувати. Ще немає конкретики стосовно термінів контракту.

Нурієв оголосив про відхід із Миная

Чому обрав Колос попри інтерес Різеспора та Сабаха? Я зараз не готовий відповідати на питання. Мета на наступний сезон? Ще рано про це говорити. Не знаю, як я буду взагалі грати", – поділився Нурієв у коментарі Tribuna.

Зазначимо, що саме Анатолій був найкращим бомбардиром Миная у минулому сезоні, відзначившись 10 голами та 1 асистом в 22 зустрічах УПЛ.

Додамо, що результативні здобутки Нурієва не допомогли закарпатцям врятуватись від вильоту з УПЛ. У пресі також були чутки, що Минай у випадку вильоту з УПЛ припинить своє існування, але клуб все ж заявився на Першу лігу.

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