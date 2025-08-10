Товариський матч

Аль-Хіляль – Аарау – 6:0

Голи: Петіт, 21, (аг), Мілінковіч-Савіч, 25, Фофана, 39, Кенно, 50, 65, Нуньєс, 87

Дарвін офіційно покинув Ліверпуль, ставши принциповим суперником Роналду

Дарвін Нуньєс лише нещодавно перейшов до саудівського клубу. Наставник "блакитної хвилі" Сімоне Індзагі не відкладав дебют уругвайця і випустив його вже у грі проти Аарау, яка відбулася на наступний день після офіційного представлення нападника.

Аль-Хіляль розбив суперника з рахунком 6:0. Нуньєс забив на 87-й хвилині. Кенно віддав передачу на хід уругвайському форварду, а той без проблем переправив м'яч у сітку воріт.