Нуньєс забив гол за Аль-Хіляль в дебютному матчі – ВІДЕО
Форвард Аль-Хіляля Дарвін Нуньєс оформив перший гол за нову команду.
Товариський матч
Аль-Хіляль – Аарау – 6:0
Голи: Петіт, 21, (аг), Мілінковіч-Савіч, 25, Фофана, 39, Кенно, 50, 65, Нуньєс, 87
Дарвін офіційно покинув Ліверпуль, ставши принциповим суперником Роналду
Дарвін Нуньєс лише нещодавно перейшов до саудівського клубу. Наставник "блакитної хвилі" Сімоне Індзагі не відкладав дебют уругвайця і випустив його вже у грі проти Аарау, яка відбулася на наступний день після офіційного представлення нападника.
Аль-Хіляль розбив суперника з рахунком 6:0. Нуньєс забив на 87-й хвилині. Кенно віддав передачу на хід уругвайському форварду, а той без проблем переправив м'яч у сітку воріт.
