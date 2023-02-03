"Тут чемпіонат сильніший і конкурентоспроможніший. Я не очікував, що він буде таким сильним. Ніколас Отаменді казав мені про це, але навіть у цьому випадку я не очікував побаченого. Мене це дуже вразило. Поганих команд тут немає, а футбол складніший, ніж у Португалії, і конкурентніший. У вас не так багато часу для адаптації.

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Очевидно, мені ще є над чим працювати, наприклад, над завершенням атак. Але я думаю, що те, що відбувається зі мною, сталося і з Луїсом Суаресом. На другому році перебування тут він вибухнув. Щось подібне вже траплялося зі мною у Бенфіці. Перший рік пройшов для мене дуже погано, а в другому почав забивати. Тут, я думаю, відбувається те саме. Сподіваюся, що наступний сезон буде кращим, я сподіваюся на удачу", – зізнався Нуньєс в коментарі Sky Sports.

Зауважимо, що Дарвін зіграв у 25 поєдинках за Ліверпуль в усіх турнірах, записавши до свого активу 10 голів та 3 асисти.

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