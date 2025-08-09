Аль-Хіляль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Дарвіном Нуньєсом. Термін угоди розрахований на 3 роки. Як інформує Sky Sports, сума трансферу склала 53 млн євро + бонуси. В цілому вартість може затягнути на 65 млн євро.

Уругваєць провів за Ліверпуль 143 матчі, в яких забив 40 голів. Він виграв у складі "червоних" АПЛ і Кубок ліги. Однак його дуже сильно критикували за марнотратство гольових моментів. Партнери постійно створювали Нуньєсу гольові можливості, які він занадто часто не втілював у голи. З цієї причини "червоні" вирішили позбутися гравця і знайти йому заміну.