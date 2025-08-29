Аль-Хіляль у першому турі чеміпонату Саудівської Аравії переграв Аль-Ріяд. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Саудівська Аравія, 1-й тур

Аль-Хіляль – Аль-Ріяд – 2:0

Голи: Аль-Харбі, 22, Малколм, 45+3

Чемпіон світу залишає Саудівську Аравію – вже відомі нові претенденти на легендарного гравця

Дарвін Нуньєс вперше зіграв у чемпіонаті Саудівської Аравії. Екс-нападник Ліверпуля вийшов у стартовому складі. У першому таймі уругваєць відправив м'яч у ворота, але суддя зафіксував порушення правил. А от Аль-Харбі вдало скористався передачею Аль-Давсарі. Нассер відзначився ще однією результативною передачею. У доданий час він асистував Малколму.

У другому таймі у Нуньєса було щонайменше два гарних моменти, щоб забити, але жодним нападник не скористався. Щодо Аль-Ріяда, то за 90 хвилин команда спромоглася лише тричі пробити по воротах суперника. До слова, всі три влучили у площину.