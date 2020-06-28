Нумансія – Ов'єдо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Луніна за 6 очок

Нумансія приймає Ов'єдо у 36 турі Сегунди. Андрій Лунін зіграє черговий "фінал" за 6 очок у чемпіонаті Іспанії. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
Матч Нумансія – Ов'єдо стартує о 20:30. Лунін зіграє проти абсолютно найгіршої команди другого дивізіону чемпіонату Іспанії, якщо брати останні 10 турів – суперники українця набрали лише 2 очки з 30 можливих, програли вже 7 матчів поспіль, а безвиграшна серія дійшла до 11. Утім, Нумансія (19 місце) розташувалася доволі близько до Ов'єдо (18), на відстані 3-х балів. Тому перемога у звітній зустрічі може збільшити шанси "червоних" вижити в Сегунді.
"Лунін влаштував спектакль, а Реал помилився": топовий інсайд про українця після дербі, реакція легенди і благання фанів
Український голкіпер розпочне гру з перших хвилин. Він не пропускав у двох попередніх матчах.
Нумансія
Ов'єдо