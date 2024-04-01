– Думаю, все всім було видно. Моменти в нас є, але ми не реалізовуємо. Те, що вони є – добре. З негативу – ми легко пропускаємо голи.

Ярмоленко повернувся голом: відеоогляд матчу УПЛ Ворскла – Динамо – 1:5

– У цьому матчі вам довелося грати без кількох ключових виконавців. Це позначилося?

– Скаржитися ми не будемо: граємо тими, хто є. Це шанс для тих, хто виходить на поле.

– Чому ви почали проводити заміни лише за рахунку 0:3?

– А якими замінами ми могли підсилити гру?

– Ну, міг вийти раніше Ковталюк. Міг вийти Челядін, заміна це і підтвердила, на мою думку.

– Ну, йдіть і тренуйте команду. Розумієте, таке питання... Це ваша думка. Ви знаєте результат. Відштовхуєтесь від нього своїми думками. У перерві рахунок був 0:1 за рівної гри в першому таймі. Ми пропустили цей гол з напівмоменту, і при цьому ми мали гарні моменти для того, щоб забивати, – сказав Долганський на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч декілька разів переривали повітряні тривоги і ці вимушені паузи пішли на користь Динамо – кияни змогли забити 5 голів, пропустивши у відповідь лише один.

Динамо розтрощило Ворсклу – шедеври Ярмоленка, Ваната і Шапаренка, Бражко з голом і асистом на сенсаційній позиції