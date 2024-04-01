"Ну, йдіть і тренуйте команду": тренер Ворскли накинувся на журналіста після розгрому від Динамо
Виконувач обов'язків головного тренера Ворскли Сергій Долганський не стримав емоцій на післяматчевій прес-конференції після поразки киянам (1:5).
– Думаю, все всім було видно. Моменти в нас є, але ми не реалізовуємо. Те, що вони є – добре. З негативу – ми легко пропускаємо голи.
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– У цьому матчі вам довелося грати без кількох ключових виконавців. Це позначилося?
– Скаржитися ми не будемо: граємо тими, хто є. Це шанс для тих, хто виходить на поле.
– Чому ви почали проводити заміни лише за рахунку 0:3?
– А якими замінами ми могли підсилити гру?
– Ну, міг вийти раніше Ковталюк. Міг вийти Челядін, заміна це і підтвердила, на мою думку.
– Ну, йдіть і тренуйте команду. Розумієте, таке питання... Це ваша думка. Ви знаєте результат. Відштовхуєтесь від нього своїми думками. У перерві рахунок був 0:1 за рівної гри в першому таймі. Ми пропустили цей гол з напівмоменту, і при цьому ми мали гарні моменти для того, щоб забивати, – сказав Долганський на післяматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, матч декілька разів переривали повітряні тривоги і ці вимушені паузи пішли на користь Динамо – кияни змогли забити 5 голів, пропустивши у відповідь лише один.
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