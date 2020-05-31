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"Ну ви ж мене знаєте", – про що розмовляли Степаненко та Михайличенко після скандального епізоду

22:22 877 Читать на русском
"Ну ви ж мене знаєте", – про що розмовляли Степаненко та Михайличенко після скандального епізоду
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтар

Лідер Шахтаря Тарас Степаненко розповів про свій діалог з наставником Динамо Олексієм Михайличенком під час матчу 24-го туру УПЛ (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"Я поважаю Олексія Олександровича, він викликав мене до збірної ще в 17 років.

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Він апелював до судді, а я сказав Михайличенку, що він же мене знає, і я не буду симулювати. Я працював з ним, знаю його вимоги, і він мене знає", – зізнався Степаненко для ТК Футбол.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні. Після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

blog_ava
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Теги
Шахтар - Динамо Динамо Динамо Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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