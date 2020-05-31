"Ну ви ж мене знаєте", – про що розмовляли Степаненко та Михайличенко після скандального епізоду

Лідер Шахтаря Тарас Степаненко розповів про свій діалог з наставником Динамо Олексієм Михайличенком під час матчу 24-го туру УПЛ (3:1).

"Я поважаю Олексія Олександровича, він викликав мене до збірної ще в 17 років.

Степаненко симулював, гол Динамо скасували несправедливо, – екс-глава арбітрів АПЛ

Він апелював до судді, а я сказав Михайличенку, що він же мене знає, і я не буду симулювати. Я працював з ним, знаю його вимоги, і він мене знає", – зізнався Степаненко для ТК Футбол.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні. Після українського Класичного Шахтар збільшив відрив від Динамо на 16 очок.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці