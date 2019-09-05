"Ну шо, морячок, ти приплив!" – Рух продовжує оригінально анонсувати свої матчі

Львівський Рух креативно запрошує вболівальників на домашній матч проти Чорноморця.

Львівський Рух анонсував матч 8-го туру Першої ліги проти Чорноморця вже у звичному для себе оригінальному стилі.

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На відео до Львова приїжджає моряк із Одеси, який гуляє містом, завітав на каву в ресторан, а після цього – в місцевий паб. На його нещастя, там сидять фанати Руха і переглядають минулий матч своєї команди. Після забитого голу, вболівальники львівської команди звертають увагу на непроханого гостя, а відео завершується словами "Ну шо, морячок, ти приплив!"

Зазначимо, що львівська команда не вперше запрошує вболівальників подібним відео. До цього Рух презентував матчі, розповідаючи легенду про гуцула перед матчем з Прикарпаттям або з Данилом Галицьким, який порівнював гру проти Волині з боєм.

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Нагадаємо, матч Рух – Чорноморець відбудеться 8-го вересня, початок о 18:00.