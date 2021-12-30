"2-3 тижні зверталися до нього: "Ну що ти, синку". Говорили, травили. Просто це так виділили і вказали, що це було на адресу Миколенка, хоча Шевченко не говорив ім'я. Шевченко був заведеним перед важливим матчем. Будь-який сміх і несприйняття інформації буде напружувати і дратувати.

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Через 2-3 хвилини він до нього підійшов, і вони вже сміялися. Тренер має право і повинен все це робити. Він показав свою позицію, що так не повинно бути", – сказав Караваєв у інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, Андрій Шевченко різко відреагував на жарти гравців перед відповідальним матчем Ліги націй проти Іспанії (1:0). Наставник збірної України сказав комусь "Синку, мені не до сміху", і цю фразу інтерпретували на адресу Миколенка.

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