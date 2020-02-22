"Ну що, ти готовий?": Крауч розповів про несподівану пропозицію від Моурінью

Колишній форвард Ліверпуля та ще кількох англійських клубів Пітер Крауч зізнався, як міг відновити кар'єру на прохання Жозе Моурінью.

Пітер Крауч ретвітнув уривок з прес-конференції Жозе Моурінью зі словами: "Я готовий, Жозе", на якому португалець жалівся на брак форвардів через травми Сон Хин Міна та Харрі Кейна.

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"Це сталося у вівторок вдень, мій телефон задзвонив, на екрані висвітився незнайомий номер. Я провів першу частину того дня вдома, дивився випуски новин і сміявся над прес-конференцією Жозе Моурінью.

Зазвичай я не відповідаю на дзвінки з незнайомих номерів. Однак той факт, що це був виклик у FaceTime дещо змінив ситуацію. Спочатку я подумав, що це моя дружина, яка збиралася на церемонію Brit Awards. Але коли я відповів, на мене дивилася, не Еббі, а Моурінью, який сидить в своєму кабінеті з блиском в очах. Він запитав: "Ну що, ти готовий?" Жозе сміявся зараз, як і я. "Пітере, давай. Ти нам потрібен. Ти нам потрібен!"

У прес-служби Тоттенхема був мій номер, і вони передали його тренеру. Однак, як би мені не хотілося відповісти згодою на його заклик, я прийшов до висновку, що тепер, після виходу на пенсію, мені може знадобитися трохи більше часу, ніж зазвичай, щоб повністю набрати фізичну форму. З жалем констатую, що не буду забивати голи в Прем'єр-лізі в найближчому майбутньому, хоча було приємно поговорити з Моурінью", – поділився Крауч у своїй колонці в The Daily Mail.

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