"Ну не може, і все!": Лавриненко не прийшов на флеш-інтерв'ю після поразки Шахтарю
28 листопада 19:24 - Читать на русском
Головний тренер команди з Петрово Сергій Лавриненко проігнорував традиційний післяматчевий ритуал наставників.
"Зараз він не може. Яка причина? Ну не може, і все", – сказав асистент головного тренера Олег Стронціцький у коментарі каналу "Футбол".
Інгулець – Шахтар – 0:1 – відео гола і огляд матчу
До слова, напередодні не прийшов на прес-конференцію і головний тренер Ворскли Юрій Максимов після розгрому від СК Дніпро-1 (1:5).
Нагадаємо, після 16-ти турів Інгулець з 10 очками йде чотирнадцятим – команда не знала смаку перемог в останніх дев'яти матчах.
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