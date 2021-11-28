"Зараз він не може. Яка причина? Ну не може, і все", – сказав асистент головного тренера Олег Стронціцький у коментарі каналу "Футбол".

Інгулець – Шахтар – 0:1 – відео гола і огляд матчу

До слова, напередодні не прийшов на прес-конференцію і головний тренер Ворскли Юрій Максимов після розгрому від СК Дніпро-1 (1:5).

Нагадаємо, після 16-ти турів Інгулець з 10 очками йде чотирнадцятим – команда не знала смаку перемог в останніх дев'яти матчах.

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