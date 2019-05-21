НСК Олімпійський прийме матчі Меморіалу Валерія Лобановського вперше з 2003 року

Вперше за 16 років поєдинки Меморіалу Валерія Лобановського відбудуться на НСК Олімпійський.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України U-21 зіграє матч Меморіалу Валерія Лобановського проти Кіпру на НСК Олімпійський. Зустріч відбудеться 3 червня о 18:00.

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Також головна арена країни прийме фінальний поєдинок, який буде зіграний 5 червня о 18:00. Іншим стадіоном, на якому пройдуть ігри Меморіалу, буде НТК ім. Віктора Баннікова.

НСК Олімпійський не приймав матчі цього турніру з 2003 року. Тоді переможцем стало київське Динамо.

Цього року участь беруть молодіжні збірні України, Кіпру, Болгарії та Ізраїлю.

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