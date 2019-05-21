toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України U-21
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

НСК Олімпійський прийме матчі Меморіалу Валерія Лобановського вперше з 2003 року

15:25 270 Читать на русском
НСК Олімпійський прийме матчі Меморіалу Валерія Лобановського вперше з 2003 року
НСК Олімпійський / ФФУ

Вперше за 16 років поєдинки Меморіалу Валерія Лобановського відбудуться на НСК Олімпійський.

УАФ на своєму офіційному сайті повідомила, що збірна України U-21 зіграє матч Меморіалу Валерія Лобановського проти Кіпру на НСК Олімпійський. Зустріч відбудеться 3 червня о 18:00.

На Арені Львів змінили газон – збірна України прийматиме там Сербію та Люксембург

Також головна арена країни прийме фінальний поєдинок, який буде зіграний 5 червня о 18:00. Іншим стадіоном, на якому пройдуть ігри Меморіалу, буде НТК ім. Віктора Баннікова.

НСК Олімпійський не приймав матчі цього турніру з 2003 року. Тоді переможцем стало київське Динамо.

Цього року участь беруть молодіжні збірні України, Кіпру, Болгарії та Ізраїлю.

Наші за кордоном. Українська краса на Кіпрі, ударний дует в Туреччині, трофеї Довбика, Зінченка і Маліновського

blog_ava
Агент Маліновського підтвердив трансфер гравця в інший клуб
10:28
7162
Теги
Збірна України U-21 НСК Олімпійський Меморіал Лобановського Україна U-21 Україна U-21
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
52
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук