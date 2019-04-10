НСК Олімпійський повідомив, що представники Зеленського і Порошенка надіслали запит щодо проведення дебатів

Схоже, на НСК Олімпійський незабаром відбудуться дебати кандидатів у Президенти України.

"До НСК Олімпійський надійшли запити від уповноважених представників кандидатів на пост Президента України щодо проведення дебатів. А саме, від представника кандидата у Президенти Порошенка Петра Олексійовича – на 14 та 19 квітня 2019 року, та від представника кандидата у Президенти Зеленського Володимира Олександровича – на 19 квітня 2019 року.

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НСК Олімпійський ініціював переговорний процес з представниками зазначених кандидатів щодо забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу", – йдеться в повідомленні прес-служби головної арени України.

Раніше повідомлялося, що кандидати у Президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський можуть провести дебати перед другим туром виборів на київському НСК Олімпійський.

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