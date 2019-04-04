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НСК Олімпійський може прийняти дебати Порошенка та Зеленського

12:13 64 Читать на русском
НСК Олімпійський може прийняти дебати Порошенка та Зеленського
НСК Олімпійський

Кандидати у Президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський можуть провести дебати перед другим туром виборів на київському НСК Олімпійський.

Кандидат у Президенти України Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести передвиборчі дебати не в телестудії, а на НСК Олімпійський у Києві.

Петро Порошенко прийняв виклик свого опонента та готовий провести дебати кандидатів у Президенти України на головній спортивній арені .

Про це повідомив чинний глава держави, опублікувавши відповідне відеозвернення.

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Відзначимо, що у разі проведення дебатів на стадіоні це станеться вперше в історії України. Відповідно до вимог Закону України "Про вибори Президента України", теледебати за рахунок коштів Державного бюджету України проводяться в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин.

Таким чином дебати кандидатів у Президенти відбудуться у п'ятницю, 19 квітня. Наразі їхнє місце проведення офіційно не підтверджено.

Теги
НСК Олімпійський Петро Порошенко Відеоновини
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