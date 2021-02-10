"У нас активно працює підігрів поля. Також працюють лампи штучного освітлення. Вони зазвичай призначені не для того, щоб топити сніг. Але наразі і підігрів, і лампи активно працюють саме для цього.

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Якщо температура не опуститься нижче -5, то вже завтра цей шар снігу зійде. Це дасть можливість полю більш м'яко відновитися. Якби ми використовували техніку для очищення снігу, це б більше пошкодило газон.

Поле покрите плівкою і через неї проходить тепло. Поле вже в мокрих слідах. Це говорить про те, що підігрів працює активно і сніг сходить. Такий метод більш енерговитратний. Однак він м'який і поле таким чином не пошкоджується. Саме таке наше задання, адже ми хочемо зберегти поле в задовільному стані", – сказав Стельмах у коментарі Футбол NEWS.

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