НСК Олімпійський готовий до відновлення сезону – агроном розповів про методи підготовки газону
Головний агроном НСК Олімпійський Максим Стельмах розповів про підготовку головного стадіону країни до лютневих матчів.
"У нас активно працює підігрів поля. Також працюють лампи штучного освітлення. Вони зазвичай призначені не для того, щоб топити сніг. Але наразі і підігрів, і лампи активно працюють саме для цього.
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Якщо температура не опуститься нижче -5, то вже завтра цей шар снігу зійде. Це дасть можливість полю більш м'яко відновитися. Якби ми використовували техніку для очищення снігу, це б більше пошкодило газон.
Поле покрите плівкою і через неї проходить тепло. Поле вже в мокрих слідах. Це говорить про те, що підігрів працює активно і сніг сходить. Такий метод більш енерговитратний. Однак він м'який і поле таким чином не пошкоджується. Саме таке наше задання, адже ми хочемо зберегти поле в задовільному стані", – сказав Стельмах у коментарі Футбол NEWS.
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