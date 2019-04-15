Нойєр знову травмувався – відомі терміни відновлення голкіпера

Україна — 15:30 3623
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"Шевчук хоче зробити Барселону". Хто стане новою зіркою Шахтаря, за що плюсуємо Хацкевичу і чому Зоря – не "Мужики"
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Молодь Динамо з героєм Циганковим, вдалий дебют Тете проти ніякої Зорі – підсумки 24-го туру УПЛУкраїна — 14:05 435
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Циганков втретє поспіль визнаний найкращим гравцем туру в УПЛУкраїна — 12:27 319
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17-річний Шуранов підписав контракт з Нюрнбергом – українцем цікавилася Баварія та ще 3 клуби БундеслігиНімеччина — 10:17 6945
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Де Пена до переходу в Динамо провалив перегляди в трьох країнахУкраїна — 10:07 2895