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Нойєр знову травмувався – відомі терміни відновлення голкіпера

16:42 270 Читать на русском
Нойєр знову травмувався – відомі терміни відновлення голкіпера
Мануель Нойєр / Sport.de

Поєдинок Бундесліги проти Фортуни став травматичним для Баварії.

89’ Доді Люкебакіо
 
Кінгслі Коман 15’
Кінгслі Коман 41’
Серж Гнабрі 55’
Леон Ґорецка 90+2’
15’ Кінгслі Коман
41’ Кінгслі Коман
55’ Серж Гнабрі
89’ Доді Люкебакіо
90+2’ Леон Ґорецка

Одразу двоє гравців захисної ланки мюнхенців зазнали трами: голкіпер Мануель Нойєр та захисник Матс Хуммельс, повідомляє офіційний сайт Баварії.

Щоправда, центрбеку на відновлення потрібно лише кілька днів, а ось основний воротар німецької команди вибув на кілька тижнів та пропустить півфінальний матч Кубка Німеччини проти Вердера.

Відзначимо, що Мануель Нойєр в останні роки двічі ламав ногу. Попередній сезон 33-річний голкіпер фактично змушений був повністю пропустити через проблеми зі здоров'ям.

Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери

Теги
Матс Хуммельс Матс Хуммельс Мануель Нойєр Мануель Нойєр Баварія Баварія Німеччина Фортуна - Баварія
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