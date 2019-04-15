Нойєр знову травмувався – відомі терміни відновлення голкіпера

Поєдинок Бундесліги проти Фортуни став травматичним для Баварії.

Одразу двоє гравців захисної ланки мюнхенців зазнали трами: голкіпер Мануель Нойєр та захисник Матс Хуммельс, повідомляє офіційний сайт Баварії.

Щоправда, центрбеку на відновлення потрібно лише кілька днів, а ось основний воротар німецької команди вибув на кілька тижнів та пропустить півфінальний матч Кубка Німеччини проти Вердера.

Відзначимо, що Мануель Нойєр в останні роки двічі ламав ногу. Попередній сезон 33-річний голкіпер фактично змушений був повністю пропустити через проблеми зі здоров'ям.

Підписавши Лукаса, Баварія прийняла правила великої гри: фінанси, укомплектована захисна ланка, майбутні гучні трансфери