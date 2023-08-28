Наприкінці минулого року Нойєр зламав ногу, катаючись на лижах. Травма вивела його з гри на вісім місяців і змусила Баварію екстрено шукати нових воротарів. Взимку підписали Яна Зоммера, а кілька днів тому – Даніеля Перетца.

Баварія офіційно закрила воротарське питання, завершивши історичний трансфер

Схоже, новачку доведеться почекати з дебютом. Прес-служба Баварії повідомила, що Нойєр нарешті покинув лазарет і сьогодні вперше провів повноцінне тренування у загальній групі. Капітан на рівних займався з іншими голкіперами.

Нагадаємо, що підопічні Томаса Тухеля почали нинішній сезон розгромною поразкою від РБ Лейпциг (0:3) в матчі за Суперкубок Німеччини, але в Бундеслізі після двох турів йдуть без втрат. Наступний матч Баварія проведе 2 вересня на виїзді проти Борусії М.

Баварія завдяки автоголу та пенальті здолала Аугсбург у дербі – Кейн оформив дубль, забивши у другому матчі поспіль