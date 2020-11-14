Голкіпер збірної Німеччини Мануель Нойєр у матчі Ліги націй проти України досягнув неймовірної позначки.

Ману повторив воротарський рекорд Зеппа Майєра за кількістю зіграних поєдинків у светрі Бундестім – по 95.

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Майєр виступав за збірну Німеччини з 1966 по 1979 роки і 44 рази зберігав свої ворота "сухими". Нойєр дебютував за головну команду країни у 2009-му та 40 разів не дозволяв суперникам забити.

Додамо, що загальним рекордсменом збірної Німеччини залишається Лотар Маттеус з феноменальними 150 поєдинками. Десятку замикає Томас Хесслер (101).

Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй