Нойєр завдяки матчу проти України повторив рекорд легендарного Майєра
22:09 - Читать на русском
Голкіпер збірної Німеччини Мануель Нойєр у матчі Ліги націй проти України досягнув неймовірної позначки.
завершено
23’ Лерой Сане
33’ Тімо Вернер
64’ Тімо Вернер
Роман Яремчук 12’
12’ Роман Яремчук
23’ Лерой Сане
33’ Тімо Вернер
64’ Тімо Вернер
Ману повторив воротарський рекорд Зеппа Майєра за кількістю зіграних поєдинків у светрі Бундестім – по 95.
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Майєр виступав за збірну Німеччини з 1966 по 1979 роки і 44 рази зберігав свої ворота "сухими". Нойєр дебютував за головну команду країни у 2009-му та 40 разів не дозволяв суперникам забити.
Додамо, що загальним рекордсменом збірної Німеччини залишається Лотар Маттеус з феноменальними 150 поєдинками. Десятку замикає Томас Хесслер (101).
Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
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