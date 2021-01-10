Нойєр з величезним відривом визнаний найкращим гравцем збірної Німеччини у 2020 році
15:03 - Читать на русском
Голкіпер Баварії та збірної Німеччини Мануель Нойєр поповнив свою колекцію ще однією нагородою.
Зірковий воротар став переможцем голосування за найкращого гравця Бундестім у 2020 році, повідомляє сайт DFB.
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Нойєр забрав більше половини голосів – 57,8%. Друга сходинка у ще одного представника Баварії – Сержа Гнабрі (15%). Трійку замкнув захисник Борусії М Матіас Гінтер (9,3%).
Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Нойєр виграв усі можливі клубні трофеї, а також був визнаний найкращим голкіпером світу.
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