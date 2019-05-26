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Нойєр захоплюється грою Лєвандовскі у фіналі Кубка Німеччини: Це – дійсно сильно

10:37 194 Читать на русском
Нойєр захоплюється грою Лєвандовскі у фіналі Кубка Німеччини: Це – дійсно сильно
Мануель Нойєр / Фото DFB

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр підбив підсумки фіналу Кубка Німеччини проти РБ Лейпциг (3:0).

 
Роберт Лєвандовскі 29’
Кінгслі Коман 78’
Роберт Лєвандовскі 86’
29’ Роберт Лєвандовскі
78’ Кінгслі Коман
86’ Роберт Лєвандовскі

"Найважливіше це те, що ми перемогли.

Протягом всього сезону РБ Лейпциг демонстрував чудову гру в обороні. Те, як Лєвандовскі пробивався через цю оборону, дійсно сильно. Він заслужено отримав звання найкращого гравця матчу.

Відеоогляд фіналу Кубка Німеччини РБ Лейпциг – Баварія – 0:3

Для мене, як і для всіх нас, важливо, що ми змогли завершити сезон дублем", – цитує Нойєра офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, раніше мюнхенці достроково оформили чемпіонство в Бундеслізі.

РБ Лейпциг – Баварія: "золотий дубль" Мюнхена, досягнення Ковача, прекрасні Нойєр і Лєвандовскі у фіналі Кубка Німеччини

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Теги
Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Мануель Нойєр Мануель Нойєр Баварія Баварія Німеччина РБ Лейпциг - Баварія
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