Нойєр захоплюється грою Лєвандовскі у фіналі Кубка Німеччини: Це – дійсно сильно

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр підбив підсумки фіналу Кубка Німеччини проти РБ Лейпциг (3:0).

"Найважливіше це те, що ми перемогли.

Протягом всього сезону РБ Лейпциг демонстрував чудову гру в обороні. Те, як Лєвандовскі пробивався через цю оборону, дійсно сильно. Він заслужено отримав звання найкращого гравця матчу.

Відеоогляд фіналу Кубка Німеччини РБ Лейпциг – Баварія – 0:3

Для мене, як і для всіх нас, важливо, що ми змогли завершити сезон дублем", – цитує Нойєра офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, раніше мюнхенці достроково оформили чемпіонство в Бундеслізі.

РБ Лейпциг – Баварія: "золотий дубль" Мюнхена, досягнення Ковача, прекрасні Нойєр і Лєвандовскі у фіналі Кубка Німеччини