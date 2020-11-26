Нойєр став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який виграв 15 ігор поспіль, інформує B/R Football у своєму Twitter. За цим показником він зумів обійти форварда Ювентуса Кріштіану Роналду та свого одноклубника Йозуа Кімміха – в обох по 14 звитяг.

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Зауважимо, 15 тріумфом Мануеля стала гра проти Зальцбурга в Мюнхені – Баварія здобула перемогу з рахунком 3:1. Нойєр з'явився у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин.

До слова, мюнхенці достроково оформили вихід в 1/8 Ліги чемпіонів, набравши 12 очок. Зальцбург йде останнім у групі.

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