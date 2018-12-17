Нойєр впевнений, що Ліверпуль не в захваті від жеребу Ліги чемпіонів

Капітан мюнхенської Баварії Мануель Нойєр поділився думками щодо жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за результатами якого суперником німців стане англійський Ліверпуль.

"Ліверпуль проводить дуже хороший сезон, у минулому році вони грали у фіналі Ліги чемпіонів.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Думаю, що вони безперечно не в захваті від жеребу, що випав. Ця команда вміє швидко грати на контратаках і багато забиває. Але і в нас хороша атака. Це будуть два класних поєдинки", – цитує Нойєра офіційний сайт Баварії.

Варто відзначити, що перший матч дуелі Баварії та Ліверпуля відбудеться на Енфілді 19 лютого. Матч-відповідь – 13 березня на мюнхенській Альянц-Арені.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу: календар матчів