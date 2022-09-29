"Є хороші варіанти виступати на високому рівні. Все залишається відкритим. Монако також є варіантом для мене, звичайно. Безумовно, найважливішим є ігровий час. Якщо Мануель залишиться у Баварії, і у нього дійсно контракт до 2024 року, то для мене немає сенсу повертатися. У мене контракт з Баварією, але я також вважаю, що для них немає сенсу тримати мене і Мануеля одночасно", – цитує Нюбеля Bayern&Germany.

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Нагадаємо, вихованець Шальке приєднався до Баварії у 2020-му, але безнадійно просидів сезон за спиною Нойєра. Наразі він проводить другий рік оренди у складі Монако. Нюбелю скоро виповниться 26, а його угода з Баварією чинна до літа 2025-го.

Мюнхенці нібито шукають воротаря, який готовий ще трішки посидіти за Нойєром, а потім претендуватиме на роль першого номера. Іспанські ЗМІ вже встигли сватати на цю роль Андрія Луніна.

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