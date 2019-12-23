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Нойєр: У нас із тер Штегеном немає конфлікту, але поза збірною ми не спілкуємось

15:26 116 Читать на русском
Нойєр: У нас із тер Штегеном немає конфлікту, але поза збірною ми не спілкуємось
Мануель Нойєр / Bild

Голкіпер Баварії та збірної Німеччини Мануель Нойєр розповів про свої стосунки з воротарем Барселони Марком-Андре тер Штегеном.

"Про цю ситуацію сказано занадто багато. У мене ніколи не було проблем з тер Штегеном. Ми разом тренуємося в розташуванні збірної Німеччини, але ми не спілкуємося, коли він грає за Барселону, а я – за Баварію. Ми бажаємо удачі один одному. Коли ми снідаємо в збірній, то у нас нормальне спілкування. Як у партнерів по команді, а не як у конкурентів.

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Кожен з нас прагне показати свою найкращу гру для успіху команди. Це важливо, тому що ми граємо в команді. У футболі це не працює, як в гандболі, де після обіймів і поплескування по плечу ви відбиваєте 7-метровий. Футбол – це інша культура", – цитує Нойєра Kicker.

Нагадаємо, в осінніх матчах збірної Німеччини головний тренер Бундестім Йоахім Льов був змушений розділити ігровий час між двома голкіперами, щоб уникнути конфлікту в команді.

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Мануель Нойєр Мануель Нойєр Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Німеччина Німеччина Іспанія
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