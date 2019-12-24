Нойєр спрогнозував варіанти продовження своєї кар’єри

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Нойєр не виключає свого переходу в інший чемпіонат.

"Я ніколи не говорив, що хотів би завершити кар'єру в Німеччині. Але і не стверджував, що хотів би покинути Баварію. В даний час я не уявляю, як грати за кордоном, але я знаю, що все швидко розвивається. Можливо, одного разу я захочу цього.

Нойєр: У нас із тер Штегеном немає конфлікту, але поза збірною ми не спілкуємось

Мені добре в Мюнхені. Не думаю, що мені потрібно обов'язково кудись поїхати. Я хочу продовжити займатися футболом і тим, що мене цікавить", – наводить слова Нойєра видання Kicker.

Нагадаємо, Нойєр виступає у складі Баварії з 2011 року. Разом з мюнхенським клубом голкіпер виграв Лігу чемпіонів у сезоні-2012/13, а також сім разів ставав чемпіоном Німеччини.

"Ігри престолів": Барселона та Баварія реагують на конфлікт Нойєра і тер Штегена, а збірній Німеччини загрожує бойкот