Через важку травму Нойєра місце у воротах збірної Німеччини зайняв тер Штеген. Проте, навіть після повернення Мануеля до гри воротар Барселони збереже за собою перший номер "Манншафт", повідомляє RMC Sport.

Клопп оцінив можливість звільнення з Ліверпуля – тренер натякнув на бажання очолити збірну Німеччини

"Я бажаю, щоб Мануель повернувся таким, яким ми всі його знаємо. Щодо вибору першого номера у збірній Німеччини, ми повинні також сказати, що Марк-Андре тер Штеген є неперевершеним з Барселоною, з нами він теж зробив хороші речі", – зазначив Флік в інтерв'ю Kicker.

Зауважимо, що Нойєр за свою кар'єру провів у воротах збірної Німеччини 117 матчів. Показники тер Штегена дещо скромніші – 34 поєдинки за Бундестім.

"Можна перенести домашнє Євро?" – німецька преса вражена, як легко Україна дурила оборону Фліка, освистаного на ювілей