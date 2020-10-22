Воротар мюнхенської Баварії Мануель Нойєр залишив свої ворота недоторканими в стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко.

Досвідчений кіпер провів 200-й "сухий" поєдинок за мюнхенців, повідомляє Bayern & Germany.

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Нойєр перебрався до Баварії у 2011 році з Шальке. З тих пір він провів у светрі "ротен" 393 матчі, в яких пропустив лише 288 м'ячів. Серед досягнень Нойєра, зокрема, 8 чемпіонських титулів, 2 Кубки ЛЧ, 5 Кубків Німеччини, 1 тріумф у Клубному чемпіонаті світу та 4 титули найкращого воротаря планети.

У нинішньому сезоні 34-річний голкіпер провів 7 поєдинків у всіх турнірах, 2 з них – на "нуль".

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