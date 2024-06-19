Нойєр повторив рекорд Буффона на Євро
20:34 - Читать на русском
Воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр зрівнявся з Джанлуїджі Буффоном за кількістю матчів на Євро.
Голкіпер збірної Німеччини Мануель Нойєр зрівнявся з італійцем Джанлуїджі Буффоном за кількістю матчів на чемпіонатах Європи серед воротарів, повідомляє OptaFranz.
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Нойєр вийшов у стартовому складі збірної Німеччини на матч проти Угорщини. Тепер він має 17 матчів на Євро, що зрівнює його з Буффоном. Едвін ван дер Сар і Руй Патрісіу мають по 16 матчів, а Уго Льоріс – 15.
До слова, абсолютним рекордсменом серед гравців за кількістю виступів на чемпіонатах Європи є Кріштіану Роналду – 26 матчів.
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