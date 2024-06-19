Воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр зрівнявся з Джанлуїджі Буффоном за кількістю матчів на Євро.

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Нойєр зрівнявся з італійцем Джанлуїджі Буффоном за кількістю матчів на чемпіонатах Європи серед воротарів, повідомляє OptaFranz.

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Нойєр вийшов у стартовому складі збірної Німеччини на матч проти Угорщини. Тепер він має 17 матчів на Євро, що зрівнює його з Буффоном. Едвін ван дер Сар і Руй Патрісіу мають по 16 матчів, а Уго Льоріс – 15.

До слова, абсолютним рекордсменом серед гравців за кількістю виступів на чемпіонатах Європи є Кріштіану Роналду – 26 матчів.

17 - This is Manuel Neuer's 17th appearance at the UEFA European Championship, the joint-most among goalkeepers in the history of the competition (level with Gianluigi Buffon). Legend. #GERHUN #EURO2024 pic.twitter.com/kVtz4mEn6B — OptaFranz (@OptaFranz) June 19, 2024

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