Нойєр повторив феноменальний рекорд Кана
10:00 - Читать на русском
Поєдинок 17-го туру німецької Бундесліги проти Аугсбурга став особливим для голкіпера мюнхенської Баварії Мануеля Нойєра.
Досвідчений воротар не пропустив і провів свій 196-й "сухий" матч у чемпіонаті, повідомляє офіційний твіттер клубу.
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За цим показником Нойєр зрівнявся із легендарним Олівером Каном. У 1987-2008 рр. він провів 557 матчів за Карлсруе і Баварію. Натомість його молодший колега наразі зіграв лише 422 поєдинки в Бундеслізі.
У нинішньому сезоні Мануель Нойєр провів 17 поєдинків у німецькій першості, 3 з них – "сухі". Раніше кіпер захищав кольори Шальке.
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