Нойєр показав спеціальний комплекс тренувань – для цього необхідно виграти Бундеслігу

Капітан Баварії Мануель Нойєр продовжує насолоджуватися перемогою в чемпіонаті Німеччини.

Баварія увосьме поспіль виграла чемпіонський титул в Німеччині. Втім цього разу церемонія нагородження відрізнялася від традиційної, оскільки вболівальникам вхід на стадіон заборонений. Гравці мюнхенців стояли перед порожньою трибуною і аплодували самі собі.

Вольфсбург – Баварія – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Схоже, Мануель Нойєр ніяк не хоче залишити трофей у спокої бодай на хвилину. Голкіпер Баварії навіть провів ранкове тренування, використовуючи його для збільшення навантаження.

Срібна салатниця має діаметр 59 см і важить 11 кг. За оцінкою DFB, початкова вартість "Майстершале" на момент виготовлення в 1949 році оцінювалася у 9 тисяч євро. Після збільшення її розмірів і ваги ціна салатниці дорівнює приблизно 25 тисяч євро.

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