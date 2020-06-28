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Нойєр показав спеціальний комплекс тренувань – для цього необхідно виграти Бундеслігу

14:03 - Читать на русском
Нойєр показав спеціальний комплекс тренувань – для цього необхідно виграти Бундеслігу
Мануель Нойєр піднімає срібну салатницю / Getty images

Капітан Баварії Мануель Нойєр продовжує насолоджуватися перемогою в чемпіонаті Німеччини.

Баварія увосьме поспіль виграла чемпіонський титул в Німеччині. Втім цього разу церемонія нагородження відрізнялася від традиційної, оскільки вболівальникам вхід на стадіон заборонений. Гравці мюнхенців стояли перед порожньою трибуною і аплодували самі собі.

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Схоже, Мануель Нойєр ніяк не хоче залишити трофей у спокої бодай на хвилину. Голкіпер Баварії навіть провів ранкове тренування, використовуючи його для збільшення навантаження.

Срібна салатниця має діаметр 59 см і важить 11 кг. За оцінкою DFB, початкова вартість "Майстершале" на момент виготовлення в 1949 році оцінювалася у 9 тисяч євро. Після збільшення її розмірів і ваги ціна салатниці дорівнює приблизно 25 тисяч євро.

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Best caption wins @manuelneuer

Допис, поширений 433 (@433)

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Відеоновини футбольні курйози Баварія Баварія Німеччина Мануель Мануель Нойєр
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