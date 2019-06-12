Нойєр побив "вічний" рекорд легендарного Майєра в збірній Німеччини

Голкіпер мюнхенської Баварії Мануель Нойєр став рекордсменом збірної Німеччини за кількістю сухих поєдинків.

Досвідчений воротар провів свій 37-й поєдинок "на нуль" у светрі Бундестіму. Про це повідомляє Opta Sports.

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Це дозволило Нойєру випередити легендарного кіпера збірної ФРН Зеппа Майєра. Він у 1966-1979 рр. провів 36 матчів без пропущених м'ячів у складі німецької збірної.

До слова, зустріч зі збірною Естонії (8:0) стала для Мануеля Нойєра 88-м матчем за національну команду. Рекордсмен за останнім показником – Лотар Маттеус. У його активі неймовірні 150 поєдинків у складі збірної Німеччини.