Баварія обіграла Челсі (3:1) у першому турі Ліги чемпіонів, що дозволило деяким гравцям оновити свої досягнення.

Баварія здобула перемогу над Челсі (3:1) завдяки дублю Харрі Кейна. Нападник таким чином встановив рекорд за гольовими діями в Лізі чемпіонів, набравши 53 (42+11) бали за системою гол+пас.

Таким чином, Кейн побив рекорд Девіда Бекхема серед англійців. При цьому нападник провів у Лізі чемпіонів 58 ігор, а екс-хавбек Манчестер Юнайтед, Реала, Мілана і ПСЖ – 107.

Як повідомляє Opta, іншим рекордсменом Баварії є Мануель Нойєр, який став найстаршим гравцем мюнхенців в Лізі чемпіонів у віці 39 років і 174 дні. Голкіпер обійшов Лотара Маттеуса, який востаннє грав за мюнхенців у головному єврокубковому турнірі в сезоні-1999/2000 у віці 38 років і 353 днів.

Крім того, Нойєр став четвертим гравцем, який здобув 100 перемог у Лізі чемпіонів. Більше матчів виграли тільки Кріштіану Роналду (115), Томас Мюллєр (110) та Ікер Касільяс (101).

