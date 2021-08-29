Капітан мюнхенців традиційно з'явився у стартовому складі на черговий матч Бундесліги і провів зустріч з Гертою без пропущених м'ячів (5:0).

Хет-трик Лєвандовскі у відеоогляді матчу Баварія – Герта – 5:0

Таким чином Нойєру вдалося провести 205-й "сухий" матч в рамках чемпіонату Німеччини, повідомляє прес-служба Баварії. Відтак, 35-річний голкіпер побив рекорд легендарного Олівера Кана, який зупинився на 204-х матчах без пропущених голів.

До слова, Нойєр зіграв за Баварію 437 поєдинків у всіх турнірах, 213 з яких йому вдалося завершити на нуль, а в інших він пропустив 336 м'ячів. Нагадаємо, що чинний контракт Мануеля розрахований до 30 червня 2023 року.

Баварія завдяки хет-трику Лєвандовскі розгромила Герту – берлінці зазнали третьої поразки поспіль