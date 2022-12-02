Напередодні для Німеччини завершився ЧС-2022. Другий Мундіаль поспіль німці не змогли подолати бодай груповий етап. Вочевидь, не так один із лідерів команди хотів би завершити виступи на міжнародній арені.

Нойєр побив рекорд чемпіонатів світу серед голкіперів

"Я не завершую кар'єру в збірній Німеччини. Якщо мене продовжать викликати, я буду тут", – наводить слова Нойєра Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 36-річний Нойєр вперше вдягнув футболку національної команди у черні 2009 року у товариському матчі проти ОАЄ (7:2). Загалом провів 117 матчів у складі збірної Німеччини, з якою вигравав чемпіонат світу в 2014-му.

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