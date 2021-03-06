"Не можна порівнювати Буффона і Нойєра. Мануель перевершує Джанлуїджі мінімум на дві голови.

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Бундесліга, Прімера і АПЛ сильніші за Серію А. Зараз навіть суперечливо стверджувати, що в Італії найкращі захисники і воротарі, як це було раніше", – цитує Леманна видання TuttoJuve.

Нагадаємо, Леманн в Серії А провів 6 матчів за Мілан в сезоні 1998/99. Окрім того, виступав за Шальке, Борусію Д і Штутгарт у Бундеслізі та лондонський Арсенал в АПЛ.

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