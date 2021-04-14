"Ми вибули з боротьби не через сьогоднішній матч, а тому що в першій грі результат був не той, що нам потрібен. Було дуже прикро, оскільки втратили тоді багато моментів.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Дограватимемо сезон з останніх сил. Проти таких сильних суперників доводиться особливо важко. Але в будь-якому випадку ми виклалися на всі сто", – цитує Нойєра прес-служба УЄФА з посиланням на Sky Germany.

Нагадаємо, Баварія припинила боротьбу в Лізі чемпіонів на стадії 1/4 фіналу. Чинний переможець турніру в двоматчевому протистоянні поступився минулорічному фіналісту – ПСЖ. Загальний рахунок дуелі 3:3, але парижани пройшли далі завдяки правилу виїзного гола.

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