Нойєр не може повноцінно стрибати після фатальної травми у відпустці
Мануель Нойєр не готовий допомогти Баварії у найближчих матчах.
Голкіпер мюнхенського клубу продовжує тренуватися з обмеженнями, інформує Bild.
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Вчора Нойєр 38 хвилин працював з тренером воротарів та конкурентами. 37-річний кіпер досі відчуває біль в литкових м'язах, тому не стрибає у повну силу. Наразі про повернення ветерана на поле не йдеться. У розпорядженні Томаса Тухеля залишаються нестабільний Свен Ульрайх і Даніель Перетц без досвіду у топ-чемпіонатах.
Нагадаємо, востаннє Нойєр провів матч за Баварію у листопаді минулого року. Потім була провальна поїздка на чемпіонат світу і перелом ноги під час катання на лижах у відпустці.
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