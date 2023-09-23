Голкіпер мюнхенського клубу продовжує тренуватися з обмеженнями, інформує Bild.

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Вчора Нойєр 38 хвилин працював з тренером воротарів та конкурентами. 37-річний кіпер досі відчуває біль в литкових м'язах, тому не стрибає у повну силу. Наразі про повернення ветерана на поле не йдеться. У розпорядженні Томаса Тухеля залишаються нестабільний Свен Ульрайх і Даніель Перетц без досвіду у топ-чемпіонатах.

Нагадаємо, востаннє Нойєр провів матч за Баварію у листопаді минулого року. Потім була провальна поїздка на чемпіонат світу і перелом ноги під час катання на лижах у відпустці.

Manuel Neuer completed a 38-minute training session today alongside Daniel Peretz and goalkeeping coach Michael Rechner. Neuer, still carrying a calf discomfort, didn't do any high jumping. The date of his return in team training remains unknown [ @BILD] pic.twitter.com/RmH3JwpC2U — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 22, 2023

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