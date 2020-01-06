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Нойєр не хоче продовжувати контракт із Баварією – відома причина

13:56 171 Читать на русском
Нойєр не хоче продовжувати контракт із Баварією – відома причина
Мануель Нойєр / AFP

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр наразі відмовляється від перемовин із мюнхенцями щодо нового контракту.

Досвідчений кіпер узяв паузу в перемовинах із "ротен", стверджує kicker.

Баварія оголосила про трансфер Нюбеля

За інформацією видання, Нойєр не хоче продовжувати контракт із Баварією, поки не проясниться ситуацію із новим головним тренером команди. Наразі мюнхенцями керує Ханс-Дітер Флік, але його підписали до кінця сезону. Сам Нойєр високо цінує рівень тренера, який замінив Ніко Ковача.

Контракт 33-річного воротаря з Баварією чинний до літа 2021 року. Напередодні мюнхенці оголосили про підписання Алєксандера Нюбеля, якого називають "новим Нойєром".

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Мануель Нойєр Мануель Нойєр Баварія Баварія Німеччина
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