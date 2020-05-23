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Нойєр назвав головну ціль Баварії на наступний сезон – у мюнхенців буде додаткова мотивація

20:49 64 Читать на русском
Нойєр назвав головну ціль Баварії на наступний сезон – у мюнхенців буде додаткова мотивація
Мануель Нойєр / Фото ФК Баварія

Воротар Баварії Мануель Нойєр вже будує плани на сезон 2021/22, і вони дуже амбітні.

"Я впевнений в нашій команді і клубі в цілому. У найближчі роки ми будемо показувати успішний футбол.

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Одна з наших найбільших цілей на наступні кілька років – зіграти в домашньому фіналі Ліги чемпіонів-2021/22, як нам уже вдавалося в 2012 році.

У 2022-му фінал знову повернеться в Мюнхен, що стане чудовим стимулом для мене і всієї команди. Для всіх нас було б мрією зіграти там", – цитує Нойєра Goal.

У нинішньому розіграші ЛЧ Баварія зустрілась з Челсі в рамках 1/8 фіналу. У першому поєдинку мюнхенці на виїзді розгромили суперника (3:0).

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Мануель Нойєр Мануель Нойєр Ліга чемпіонів
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